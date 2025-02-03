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На фронті за добу відбулось 97 боєзіткнень, найбільше біля Куп'янська та Покровська

Українська правдаПонеділок, 3 лютого 2025, 08:40
На фронті за добу відбулось 97 боєзіткнень, найбільше біля Куп'янська та Покровська
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Генштаб нарахував на фронті 97 бойових зіткнень, найгарячіше було на Покровському, Куп'янському та Торецькому напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (2 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних удари із застосуванням 3 ракет, а також 63 авіаудари, зокрема, скинув 112 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 62 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2725 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку росіяни 2 рази атакували в районі Гатища.

На Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 18 атак. Українські військові відбивали штурми в районах Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 8 разів, намагаючись просунутися біля Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

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На Сіверському напрямку ворог 2 рази намагався штурмом вибити українських захисників з позицій у районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки, але безуспішно.

На Краматорському напрямку окупанти провели 2 атаки в районах Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку зафіксовано 8 штурмів у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 39 атак противника, який наступав у бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів.

На Новопавлівському напрямку армія РФ здійснили 1 атаку біля Костянтинополя, але успіху не мала.

На Оріхівському напрямку окупанти 1 раз атакували позиції українських захисників у районі Кам’янського, але безрезультатно.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій не зафіксовано.

На Курському напрямку за добу українські військові відбили 12 атак, а ворог здійснив 383 артилерійські обстріли, з них 2 – з реактивних систем залпового вогню. Також зафіксовано 33 авіаудари, під час яких скинуто 43 керовані авіабомби.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворожих ударних угруповань немає.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни активно обстрілюють українські населені пункти артилерією та авіацією.

російсько-українська війнаокупаціявійна
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