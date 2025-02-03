Джорджеску спробував пояснити свої заяви про "румунські землі" в Україні

Румунський ультраправий політик Келін Джорджеску, який виграв анульований перший тур президентських виборів, заявив, що його слова про можливе приєднання частини українських територій мають лише теоретичний характер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням видання Digi24

Пряма мова Джорджеску: "Ми маємо вчитися з нашого історичного досвіду. Зараз світ змінюється… У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність".

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Деталі: Джорджеску пояснив, що говорив про поділ України як "абсолютно теоретичну гіпотезу" та назвав політиків, які розкритикували його заяви, "недалекими".

Також він додав, що "добре бути готовими до всього".

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