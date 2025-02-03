Джорджеску спробував пояснити свої заяви про "румунські землі" в Україні
Румунський ультраправий політик Келін Джорджеску, який виграв анульований перший тур президентських виборів, заявив, що його слова про можливе приєднання частини українських територій мають лише теоретичний характер.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням видання Digi24
Пряма мова Джорджеску: "Ми маємо вчитися з нашого історичного досвіду. Зараз світ змінюється… У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність".
Деталі: Джорджеску пояснив, що говорив про поділ України як "абсолютно теоретичну гіпотезу" та назвав політиків, які розкритикували його заяви, "недалекими".
Також він додав, що "добре бути готовими до всього".
Передісторія:
- Минулого тижня Келін Джорджеску відзначився неодноразовими згадками про "румунські території України", повторив тези російської пропаганди про те, що "Україна вигадана держава" і назвав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором".
- У Міністерстві закордонних справ Румунії після висловлювань Джорджеску підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету.