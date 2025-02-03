За пів року Сили безпілотних систем провели більше 220 операцій глибинного ураження в РФ

За пів року існування Сили безпілотних систем ЗСУ провели більше 220 операцій з глибинного ураження ворога на території держави-агресора, Росії.

Джерело: командувач СБС, Герой України полковник Вадим Сухаревський в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Якщо говорити про бойові застосування, то, підсумовуючи 2024 рік, орієнтовні цифри наступні: нашими підрозділами проведено більше 220 операцій з глибинного ураження противника по території Росії. Запущено більше 3,5 тисяч засобів на цей момент".

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Деталі: За словами командувача, "бомбери" СБС, підрозділи, які їх використовують, показують приклад надзвичайної ефективності. Наприклад, тільки за крайні два місяці підрозділи Nemesis уразили більше 15 одиниць дороговартісних "БУК-М3", "Тор" і решта. Із цікавих глибин, це, наприклад, ураження "БУК-М3" буквально два тижні тому на глибину 57 кілометрів, зазначає Сухаревський.

Пряма мова: "Це дроном. Буквально вчора наш підрозділ ефективно вразив танк противника на глибину понад 34 кілометри. Це FPV. Триває робота із систематизації різного типу програмних комплексів, виробленню тактики і застосування наземних роботизованих комплексів.

Ми вже почали процес синхронізації і вироблення складових діяльності на морі в концепті оборони і атаки. І я думаю, що дуже скоро ми вже перейдемо до практичної складової такої діяльності. Тому шлях великий".