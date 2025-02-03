Каллас: треба знайти "фінансові рішення" для України

Європейський Союз повинен продовжувати військову підтримку України, щоб вона могла виходити на можливі мирні переговори з позиції сили, і знаходити для цього ресурси, навіть якщо цього не робили раніше.

Джерело: верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, виступаючи на конференції послів Євросоюзу у Брюсселі 3 лютого, кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Головна дипломатка ЄС заявила, що навіть якщо раніше не було подібних прецедентів, Євросоюз повинен робити більше для військової підтримки України, щоб посилити її у війні з Росією.

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"Ми надали (Україні) понад 134 мільярди євро, в тому числі майже 50 мільярдів у вигляді військової допомоги. Ми не можемо говорити про те, що робимо менше, коли повинні робити більше… Я не приймаю аргумент, що те чи інше ніколи не робилося раніше. Я хочу, щоб це допомогло знайти подальші фінансові рішення для України", – наголосила Каллас.

Вона підкреслила, що Україна має бути "ключовим пріоритетом", "тому що Путін хоче всю Україну, але вона йому не належить".

"Ми повинні допомогти закінчити цю війну, але для того, щоб мир тривав так, як на те заслуговує Україна, ми повинні змусити Кремль змінити свої цілі. Єдина мова, якою вони розмовляють – це сила. Ось чому я вітаю прихильність США до миру через силу", – заявила Кая Каллас.

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Вона підкреслила, що колективний ВВП Євросоюзу з Великобританією, США та Канадою у 25 разів більший за російський.

"Ми всі повинні бути сильнішими в питанні санкцій проти Росії. Тих, хто допомагає Росії підтримувати її військову машину в робочому стані, блокуючи прибутки від продажу нафти і газу, які безпосередньо підтримують державний бюджет. Наші санкції працюють", – сказала Каллас.

Зауважимо, що сьогодні перед початком неформального саміту лідерів ЄС, Кая Каллас наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.