У Мінветеранів повідомили, що не мають проєктів і програм у співпраці з USAID

Міністерство у справах ветеранів України немає програм чи проєктів у співпраці з Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID).

Джерело: Мінветеранів у відповіді на запит "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "У процесі виконання покладених на Мінветеранів завдань та функцій, проєкти і програми у співпраці з Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID) не створювалися, не реєструвалися та не реалізовувалися"

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Деталі: Водночас у відомстві відзначили, що міністерство не у всіх міжнародних програмах виступає бенефіціаром чи реципієнтом.

Крім того, у Мінветеранів запевнили, що Україна розвиває власну систему підтримки ветеранів, яка включає реабілітацію, соціальну інтеграцію та працевлаштування.

Передісторія:

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25 січня 2025 року США призупинили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів. Тоді представник USAID повідомляв, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу.

Два джерела Reuters, знайомі з перебігом дискусій, повідомили в п'ятницю 31 січня, що адміністрація Трампа прагне позбавити агентство незалежності і передати його під контроль Державного департаменту США.

Сайт USAID припинив роботу 1 лютого.

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