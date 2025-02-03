У Мінветеранів повідомили, що не мають проєктів і програм у співпраці з USAID
Міністерство у справах ветеранів України немає програм чи проєктів у співпраці з Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID).
Джерело: Мінветеранів у відповіді на запит "Інтерфакс-Україна"
Дослівно: "У процесі виконання покладених на Мінветеранів завдань та функцій, проєкти і програми у співпраці з Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID) не створювалися, не реєструвалися та не реалізовувалися"
Деталі: Водночас у відомстві відзначили, що міністерство не у всіх міжнародних програмах виступає бенефіціаром чи реципієнтом.
Крім того, у Мінветеранів запевнили, що Україна розвиває власну систему підтримки ветеранів, яка включає реабілітацію, соціальну інтеграцію та працевлаштування.
Передісторія:
- 25 січня 2025 року США призупинили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів. Тоді представник USAID повідомляв, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу.
- Два джерела Reuters, знайомі з перебігом дискусій, повідомили в п'ятницю 31 січня, що адміністрація Трампа прагне позбавити агентство незалежності і передати його під контроль Державного департаменту США.
- Сайт USAID припинив роботу 1 лютого.
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