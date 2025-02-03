Січнева температура в Києві повторила рекорд 2007 року
Середньомісячна температура у Києві в січні 2025 року повторила рекордний плюсовий показник 2007 року, зафіксований метеостанцією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Джерело: "Interfax-Україна" з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії
Дослівно ЦГО: "Найхолодніше у столиці було 6 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -6,9°, а найтепліше – 30 січня, коли максимальна температура після полудня досягла +11,6°".
Деталі: За інформацією ЦГО, середня температура січня 2025 року в Києві досягла 2,1°C, що на 5,3°C вище за звичайні показники для цього місяця. Окрім того, протягом останніх шести днів січня було зафіксовано 11 температурних рекордів.
Метеорологи підкреслили, що у Києві на проспекті Науки, 37, за місяць випало 25 мм опадів, що становить 68% від норми.
Нагадаємо:
- 29 січня в столиці зафіксували два температурні рекорди – мінімальна температура повітря не опустилася нижче +6,3°С, а середньодобова температура була найвищою за час проведення спостережень для цієї дати – +7,1°С.
- Протягом доби 30 січня в Києві зафіксували три температурні рекорди. Багаторічні заміри свідчать, такі показники характерні початку квітня.