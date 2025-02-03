Вибух в московському ЖК: серед постраждалих ексохоронець Януковича – ЗМІ

У результаті вибуху в Москві вранці 3 лютого у житловому комплексі "Алые Паруса", окрім Армена Саркісяна, який отримав смертельні поранення, постраждав ексохоронець колишнього президента України Віктора Януковича.

Джерело: російське видання "Агентство"

Деталі: Серед постраждалих "Агентство" ідентифікувало Сергія Шкрябатовського та оприлюднило світлини, вказавши, що у 2014 році він з'являвся серед охоронців колишнього президента України Віктора Януковича.

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Фото: "Агентство"

Повідомляється, що також постраждав 49-річний охоронець Саркісяна Олег Касперович - це колишній заступник командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС.

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Що було раніше: Вранці 3 лютого у Москві в житловому комплексі "Алые Паруса" стався вибух. Правоохоронці заявили, що внаслідок вибуху дістав важке поранення Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський. Він - організатор "тітушок" Майдану і творець "Вірменського батальйону" у війні проти України. Пізніше з’явилось повідомлення, що він помер у реанімації, не приходячи до тями.