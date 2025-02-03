Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Вибух в московському ЖК: серед постраждалих ексохоронець Януковича – ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 лютого 2025, 14:05
Вибух в московському ЖК: серед постраждалих ексохоронець Януковича – ЗМІ
За даними "Агентства", ексохоронець колишнього президента Віктора Януковича Сергій Шкрябатовський, фото: "Агентство"

У результаті вибуху в Москві вранці 3 лютого у житловому комплексі "Алые Паруса", окрім Армена Саркісяна, який отримав смертельні поранення, постраждав ексохоронець колишнього президента України Віктора Януковича.

Джерело: російське видання "Агентство"

Деталі: Серед постраждалих "Агентство" ідентифікувало Сергія Шкрябатовського та оприлюднило світлини, вказавши, що у 2014 році він з'являвся серед охоронців колишнього президента України Віктора Януковича.

Реклама:
 
Фото: "Агентство"

Повідомляється, що також постраждав 49-річний охоронець Саркісяна Олег Касперович - це колишній заступник командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС.

Знати більше: "Начальник тітушок". Що відомо про затриманого у Франції Армена "Горловського" Саркісяна

Що було раніше: Вранці 3 лютого у Москві в житловому комплексі "Алые Паруса" стався вибух. Правоохоронці заявили, що внаслідок вибуху дістав важке поранення Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський. Він - організатор "тітушок" Майдану і творець "Вірменського батальйону" у війні проти України. Пізніше з’явилось повідомлення, що він помер у реанімації, не приходячи до тями.

Росіявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
видео, оновленоУ Москві підірвали організатора "тітушок" Майдану, який створив батальйон у складі окупантів
Джорджеску спробував пояснити свої заяви про "румунські землі" в Україні
У низці областей України екстрені відключення світла
Маск заявив, що США закривають програму USAID
Трамп попередив американців, що у торговій війні вони можуть відчути "біль"
Сирський відреагував на насильство щодо військових ТЦК: Винні мають понести покарання
Усі новини...
Росія
У Москві підірвали організатора "тітушок" Майдану, який створив батальйон у складі окупантів
Дрони атакували енергетичні об'єкти Росії
Операції з підривами ТЦК курують російські спецслужби – ЦПД
Останні новини
14:19
Створення фонду і продовження санкцій: результати "культурного Рамштайну"
14:06
Відсутність води та електрики: з якими проблемами стикаються мешканці новобудов
14:05
фотоВибух в московському ЖК: серед постраждалих ексохоронець Януковича – ЗМІ
14:00
Сирський: Почався перехід ЗСУ на корпусну структуру
13:56
Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Іван Болотов
13:48
РФ розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як місця для зустрічі Путіна й Трампа – Reuters
13:45
Тайвань допоможе компаніям переїхати до США після мит Трампа
13:40
Невеликий сніг накриє окремі регіони України у вівторок
13:28
Макрон: Європі доведеться змусити себе поважати у разі атаки у сфері торгівлі
13:20
Телескоп "Хаббл" показав яскраву наднову у сузір’ї Скульптора
Усі новини...
Реклама:
Реклама: