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У мережі шириться фото українського бійця з відтятою окупантами головою: його особу встановили

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 лютого 2025, 14:43
У мережі шириться фото українського бійця з відтятою окупантами головою: його особу встановили
уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов. фото МВС

Українській стороні попередньо вдалося встановити особу українського військовослужбовця з відсіченою головою, фото якого шириться мережею, поліція вестиме розслідування.

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов у Telegram

Деталі: У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця.

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Добросердов повідомляє, що завдяки проведеним заходам працівниками управління (секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого.

Національну поліцію України поінформували для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей.

Також поінформовано Офіс генерального прокурора щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора.

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Пряма мова Добросердова: "Закликаємо утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій".

Передісторія:

  • За даними Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, за три роки повномасштабної війни станом на грудень 2024 року було підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. Тенденція кардинально погіршилась, адже тільки в 2024-му офіційно підтверджено 109 страт.
  • У серпні 2024-го в мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Тоді Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, а також українських правоохоронних органів.
  • У квітні 2023 року вмережі з'явилося відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах було задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.

полоненівоєнні злочиниРосіяправа людини
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