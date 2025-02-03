У мережі шириться фото українського бійця з відтятою окупантами головою: його особу встановили
Українській стороні попередньо вдалося встановити особу українського військовослужбовця з відсіченою головою, фото якого шириться мережею, поліція вестиме розслідування.
Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов у Telegram
Деталі: У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця.
Добросердов повідомляє, що завдяки проведеним заходам працівниками управління (секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого.
Національну поліцію України поінформували для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей.
Також поінформовано Офіс генерального прокурора щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора.
Пряма мова Добросердова: "Закликаємо утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій".
Передісторія:
- За даними Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, за три роки повномасштабної війни станом на грудень 2024 року було підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. Тенденція кардинально погіршилась, адже тільки в 2024-му офіційно підтверджено 109 страт.
- У серпні 2024-го в мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Тоді Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, а також українських правоохоронних органів.
- У квітні 2023 року вмережі з'явилося відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах було задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.