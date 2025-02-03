У мережі шириться фото українського бійця з відтятою окупантами головою: його особу встановили

уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов. фото МВС

Українській стороні попередньо вдалося встановити особу українського військовослужбовця з відсіченою головою, фото якого шириться мережею, поліція вестиме розслідування.

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов у Telegram

Деталі: У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця.

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Добросердов повідомляє, що завдяки проведеним заходам працівниками управління (секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого.

Національну поліцію України поінформували для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей.

Також поінформовано Офіс генерального прокурора щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора.

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Пряма мова Добросердова: "Закликаємо утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій".

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