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Міноборони затвердило 10 зразків бойових шоломів для ЗСУ та Держспецтрансслужби

Анастасія ПроцПонеділок, 3 лютого 2025, 15:02
Міноборони затвердило 10 зразків бойових шоломів для ЗСУ та Держспецтрансслужби
фото: МОУ

Міністерство оборони України затвердило 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів для використання у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Всі вони відповідають найвищим світовим стандартам і мають 1 клас захисту.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, у 2024 році за бюджетною програмою військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1,2 млрд грн. 

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Пряма мова: "Чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками".

Деталі: До затверджених зразків входять:

  • 6 повнорозмірних шоломів;
  • 4 шоломи з високою обрізкою.

Шоломи розробили 8 українських виробників та 2  іноземні компанії з Болгарії. Ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.

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фото: МОУ

Окрім того, розроблено технічні специфікації для 3 типів чохлів:

  • для повнорозмірного шолома;
  • для шолома з високою обрізкою;
  • зимового (маскувального) чохла.

Також у Міноборони зазначили, що всі бойові шоломи можуть комплектуватися  сучасними кріпленнями:

  • для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення;
  • бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників.

Міноборони
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