Міноборони затвердило 10 зразків бойових шоломів для ЗСУ та Держспецтрансслужби
Міністерство оборони України затвердило 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів для використання у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Всі вони відповідають найвищим світовим стандартам і мають 1 клас захисту.
Джерело: Міністерство оборони України
Деталі: За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, у 2024 році за бюджетною програмою військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1,2 млрд грн.
Пряма мова: "Чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками".
Деталі: До затверджених зразків входять:
- 6 повнорозмірних шоломів;
- 4 шоломи з високою обрізкою.
Шоломи розробили 8 українських виробників та 2 іноземні компанії з Болгарії. Ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.
Окрім того, розроблено технічні специфікації для 3 типів чохлів:
- для повнорозмірного шолома;
- для шолома з високою обрізкою;
- зимового (маскувального) чохла.
Також у Міноборони зазначили, що всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями:
- для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення;
- бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників.