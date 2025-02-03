Міноборони затвердило 10 зразків бойових шоломів для ЗСУ та Держспецтрансслужби

Міністерство оборони України затвердило 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів для використання у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Всі вони відповідають найвищим світовим стандартам і мають 1 клас захисту.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, у 2024 році за бюджетною програмою військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1,2 млрд грн.

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Пряма мова: "Чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками".

Деталі: До затверджених зразків входять:

6 повнорозмірних шоломів;

4 шоломи з високою обрізкою.

Шоломи розробили 8 українських виробників та 2 іноземні компанії з Болгарії. Ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.

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фото: МОУ

Окрім того, розроблено технічні специфікації для 3 типів чохлів:

для повнорозмірного шолома;

для шолома з високою обрізкою;

зимового (маскувального) чохла.

Також у Міноборони зазначили, що всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями: