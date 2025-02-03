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Бійці СБУ "прогріли" окупантів разом із їхньою технікою

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 лютого 2025, 16:42
Бійці СБУ прогріли окупантів разом із їхньою технікою
скриншот

Воїни Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вразили рідкісну радіолокаційну станцію для російського зенітного ракетного комплексу "БУК-М3" та низку іншої техніки противника.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Загалом за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами бійці української спецслужби на різних напрямках фронту "відмінусували":

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▪️ 8 танків

▪️ 26 ББМ

▪️ 16 артсистем

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▪️ 1 систему ППО

▪️ 126 одиниць автотранспорту

▪️ 4 БпЛА та 32 антени зв’язку

▪️ 145 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій

▪️ 1 склад із боєприпасами

▪️ 265 окупантів.

Бійці ЦСО "А" СБУ поділилися кадрами ефективної бойової роботи.

СБУвійна
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