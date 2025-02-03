Бійці СБУ "прогріли" окупантів разом із їхньою технікою
Понеділок, 3 лютого 2025, 16:42
Воїни Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вразили рідкісну радіолокаційну станцію для російського зенітного ракетного комплексу "БУК-М3" та низку іншої техніки противника.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Загалом за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами бійці української спецслужби на різних напрямках фронту "відмінусували":
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▪️ 8 танків
▪️ 26 ББМ
▪️ 16 артсистем
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▪️ 1 систему ППО
▪️ 126 одиниць автотранспорту
▪️ 4 БпЛА та 32 антени зв’язку
▪️ 145 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій
▪️ 1 склад із боєприпасами
▪️ 265 окупантів.
Бійці ЦСО "А" СБУ поділилися кадрами ефективної бойової роботи.