Двоє депутатів і кримінальний авторитет вимагали $60 тис. у ексзаступника мера – поліція
На Дніпропетровщині поліція затримала двох депутатів і кримінального авторитета, які вимагали 60 000 доларів у колишнього заступника мера.
Джерело: Національна поліція на своєму сайті
Деталі: За даними правоохоронців, щоб змусити колишнього посадовця сплатити їм надуманий борг, фігуранти погрожували фізичною розправою йому та його рідним.
Загалом кримінальний авторитет та двоє чинних депутатів однієї з міських рад — керівники комунальних підприємств — вимагали 60 000 доларів. Вони стверджували, що цю суму їм нібито заборгував ексзаступник міського голови.
Зловмисники протягом певного часу чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому та його близьким фізичною розправою. Згодом вдалися до радикальніших дій: залучивши поки що невстановлених осіб, кидали на подвір’я чоловіка світлошумові гранати, підпалили його будинок та автомобіль. Побоюючись за своє життя і безпеку родини, потерпілий змушений був погодитися на злочинні вимоги.
Поліцейські затримали трьох фігурантів під час отримання від потерпілого частини "боргу" — 22 000 доларів.
Усім трьом повідомлено про підозру за статтею "Вимагання", наразі вони перебувають під вартою. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.