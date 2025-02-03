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Двоє депутатів і кримінальний авторитет вимагали $60 тис. у ексзаступника мера – поліція

Євген КізіловПонеділок, 3 лютого 2025, 17:05
Двоє депутатів і кримінальний авторитет вимагали $60 тис. у ексзаступника мера – поліція
фото: поліція

На Дніпропетровщині поліція затримала двох депутатів і кримінального авторитета, які вимагали 60 000 доларів у колишнього заступника мера.

Джерело: Національна поліція на своєму сайті

Деталі: За даними правоохоронців, щоб змусити колишнього посадовця сплатити їм надуманий борг, фігуранти погрожували фізичною розправою йому та його рідним.

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Загалом кримінальний авторитет та двоє чинних депутатів однієї з міських рад — керівники комунальних підприємств — вимагали 60 000 доларів. Вони стверджували, що цю суму їм нібито заборгував ексзаступник міського голови.

 
фото: поліція

Зловмисники протягом певного часу чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому та його близьким фізичною розправою. Згодом вдалися до радикальніших дій: залучивши поки що невстановлених осіб, кидали на подвір’я чоловіка світлошумові гранати, підпалили його будинок та автомобіль. Побоюючись за своє життя і безпеку родини, потерпілий змушений був погодитися на злочинні вимоги.

Поліцейські затримали трьох фігурантів під час отримання від потерпілого частини "боргу" — 22 000 доларів.

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Усім трьом повідомлено про підозру за статтею "Вимагання", наразі вони перебувають під вартою. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

криміналДніпропетровська областьмісцева влада
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