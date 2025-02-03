На війні загинув командир бойової групи нацгвардійців "Гострі картузи" Антон Спіцин

Від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер командир і співзасновник бойової групи "Гострі картузи" 2 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії Антон Спіцин.

Джерело: Центр спецпризначення НГУ "Омега" у Facebook

Дослівно: "Сьогодні зупинилося серце офіцера Антона Спіцина, командира бойової групи 2-го окремого загону ЦСП Омега.

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Він воював з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час виконання бойового завдання спецпризначенець отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, але не змогли врятувати Героя".

Деталі: 34-річний Антон Спіцин народився і виріс на Харківщині. Зазначається, що до повномасштабного вторгнення мав свій будівельний бізнес, займався благодійною діяльністю – безкоштовно викладав англійську мову дітям-сиротам, за власний кошт здійснив ремонт у дитячому психоневрологічному санаторії.