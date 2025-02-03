МЗС відреагувало на слова Дуди про українських воїнів

У Міністерстві закордонних справ України відповіли польському президенту Анджею Дуді щодо його побоювань стосовно повернення українських військових з "посттравматичним стресовим розладом" з війни.

Джерело: коментар речника МЗС Георгія Тихого, який цитує "Європейська правда"

Деталі: Як заявили у МЗС – Україна щиро вдячна Польщі за масштабну допомогу, а також особисто Дуді за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави.

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"Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", – заявив речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Крім того, у МЗС наголосили, що ще з перших років російської агресії, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі.

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"Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", – підсумували у МЗС.

Цей коментар з’явився на тлі слів Дуди щодо того, що закінчення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності.

У інтерв’ю FT він зазначив, що багато хто із військових страждатимуть від посттравматичного стресового розладу і повернуться до "своїх сіл, своїх міст, де вони побачать зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив".

У цьому ж інтерв’ю він запевнив у підтримці України у майбутньому, проте наголосив: Польщі не обов’язково розгортати власні війська.