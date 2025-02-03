З окупації повернули 12 дітей – ОП

З окупованих територій вдалося повернути додому дванадцятьох українських дітей.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у соцмережах

Пряма мова: "Серед врятованих – діти, які пережили нестерпні випробування: 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до армії рф, діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори", та 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство".

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Деталі: Єрмак подякував партнерам із Save Ukraine "за професійну роботу та самовіддане сприяння в організації рятувальної місії".

Він повідомив, що повернення дітей відбулося в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA.