Politico: Трамп планує вдруге вивести США з Ради ООН з прав людини

Американський президент Дональд Трамп видасть указ про вихід США з Ради ООН з прав людини, а також про заборону на майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги сектору Гази.

Джерело: Politico з посиланням на відповідний документ, передає "Європейська правда"

Деталі: Білий дім в інформаційному бюлетені, отриманому журналістами, заявив, що Рада ООН з прав людини "не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини", і засудив її позицію щодо Ізраїлю.

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У документі заявили, що Рада ООН з правд людини "демонструє послідовну упередженість щодо Ізраїлю, приділяючи йому несправедливу і непропорційну увагу в роботі Ради".

"У 2018 році, коли президент Трамп вийшов зі складу РПЛ ООН під час своєї першої адміністрації, організація прийняла більше резолюцій, що засуджують Ізраїль, ніж Сирія, Іран і Північна Корея разом узяті", – йдеться у документі.

Указ вимагає від Державного секретаря Марка Рубіо переглянути і доповісти Білому дому, які міжнародні організації, конвенції або договори "сприяють радикальним або антиамериканським настроям", приділяючи особливу увагу ЮНЕСКО, ООН з питань освіти, науки і культури.

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З останньої організації США офіційно вийшли у 2019 році, також посилаючись на антиізраїльську упередженість.

Ці дії, які відновлюють політику, що діяла за попередньої адміністрації Трампа, відбуваються за день до зустрічі президента з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

США вже давно звинувачують Раду в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини.

Це сталося після того, як адміністрація Джо Байдена призупинила фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході, відомого як БАПОР, після повідомлень про те, що його співробітники були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

БАПОР є головною організацією, що надає допомогу населенню Гази в умовах гуманітарної катастрофи, спричиненої наступом Ізраїлю на цю територію після атаки 7 жовтня. Але ООН звільнила кількох співробітників минулого літа після того, як внутрішнє розслідування виявило, що вони могли бути причетні до нападу.

Відразу після своєї інавгурації у січні Трамп ухвалив рішення про вихід країни з Паризької кліматичної угоди – найбільшої міжнародної угоди про скорочення парникових викидів.

Раніше він уже виводив США з Паризької угоди під час першого президентського терміну, але цей процес був скасований за президентства Джо Байдена у 2021 році.