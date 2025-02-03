Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 94 зіткнення

Від початку доби 3 лютого на фронті відбулось 94 бойових зіткнень, з них найбільше – 27 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 3 лютого

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 94 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу населеного пункту Вовчанськ, водночас, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили 11 атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українців неподалік Тернів, Новолюбівки та Ямполівки.

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На Сіверському напрямку триває атака на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку тривають три бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог також активний – шість разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки, з яких одна триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоданилівки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог вісім разів безрезультатно атакував позиції наших військ в районах Антонівки та Придніпровського.

В Курській області українські захисники відбили сім ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав 26 авіаційних ударів, із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив понад сто артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.