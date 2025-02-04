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Глава МАГАТЕ прибув в Україну

Ольга Глущенко Вівторок, 4 лютого 2025, 00:44
Глава МАГАТЕ прибув в Україну
фото: Рафаель Гроссі в мережі Х

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України та відвідає підстанцію "Київська".

Джерело: Гроссі в мережі Х

Пряма мова Гроссі:"…я прямую на підстанцію "Київська", яка є критично важливою для безпеки української атомної енергетики, щоб оцінити збитки та допомогти запобігти ядерній аварії".

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Деталі: Гроссі зазначив, що це його 11 візит в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Знати більшеРосія грає в "кішки-мишки" з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 

Нагадаємо: Працівники МАГАТЕ повідомили про гучні вибухи 5 січня біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

МАГАТЕ
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