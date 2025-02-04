Трамп розпорядився створити суверенний інвестиційний фонд США

Президент США Дональд Трамп підписав у понеділок указ про створення протягом наступного року суверенного фонду достатку.

Джерело: Reuters

Деталі: У публікації також зазначають, що Трамп також заявив, що "потенційно може купити" додаток TikTok.

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Дослівно Reuters: "У разі створення суверенного фонду США можуть стати в один ряд з багатьма іншими країнами, зокрема на Близькому Сході та в Азії, які створили подібні фонди для здійснення прямих інвестицій за рахунок державних коштів".

Деталі: Видання додає, що в указі не вказані деталі роботи фонду. У ньому йдеться про вказівку міністерствам фінансів і торгівлі протягом 90 днів подати план створення такого фонду, включаючи рекомендації щодо "механізмів фінансування, інвестиційних стратегій, структури фонду та моделі управління".

Створення такого фонду, ймовірно, потребуватиме схвалення Конгресу.

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Трамп у статусі кандидата у президенти вже говорив про такий державний інвестиційний інструмент, заявляючи, що він може фінансувати "великі національні починання", зокрема інфраструктурні проєкти, наприклад, будівництво автомагістралей та аеропортів, виробництво та медичні дослідження.

Представники адміністрації не повідомили, як буде функціонувати фонд, але Трамп раніше заявляв, що він може фінансуватися за рахунок "тарифів та інших розумних речей".

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив журналістам, що фонд буде створений протягом наступних 12 місяців.

Пряма мова Бессента: "Ми збираємося монетизувати активну частину балансу США для американського народу. Це буде комбінація ліквідних активів, активів, які ми маємо країні та працюємо над тим, щоб зробити їх доступними для американського народу".