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Сенат затвердив нового міністра енергетики США

Ольга Глущенко Вівторок, 4 лютого 2025, 06:42
Сенат затвердив нового міністра енергетики США
Райт, фото: Getty Images

Сенат Конгресу затвердив Кріса Райта новим міністром енергетики Сполучених Штатів.

Джерело: Рolitico

Деталі: За нього проголосували 59 сенаторів, проти – 38.

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Райта підтримали деякі демократи, незважаючи на спротив його висуванню з боку екологічних груп і керівництва своєї партії в Сенаті, які критикували його коментарі, що применшують зміну клімату як серйозну глобальну загрозу.

Райт присвятив свою кар’єру розробкам технологій гідророзриву, які допомогли революціонізувати нафтогазовий сектор і перетворили США на найбільшого у світі виробника цих джерел енергії. Зараз він є генеральним директором Liberty Energy і входить до правління Oklo, компанії, що розробляє невеликі модульні ядерні реактори. Liberty Energy також є інвестором у розширений геотермальний стартап Fervo Energy.

Після голосування Райт пообіцяв відмовитися від часток і акцій і залишити свої посади в Liberty Energy, Oklo та EMX Royalty.

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Райт потрапив під пильну увагу через свої попередні заяви та погляди на загрозу зміни клімату.

"Немає ніякої кліматичної кризи, і ми не перебуваємо в розпалі енергетичного переходу", –  заявляв Райт у давнішому відео, розміщеному в його профілі на LinkedIn.

На слуханнях Райт визнав, що зміна клімату є глобальною проблемою, яку необхідно вирішити, але зазначив, що існує компроміс між цим і необхідністю збільшення виробництва енергії.

Видання додає, що Райт входитиме до Ради національної безпеки і може зіграти ключову роль у Національній раді з енергетичного домінування, яка все ще формується.

Передісторія: 

  • Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу під час церемонії в Капітолії і став 47-м президентом США.
  • Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.
  • Згодом Трамп представив список кандидатур на ключові посади у своїй адміністрації, включаючи міністерство оборони, розвідку та Державний департамент.

США
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