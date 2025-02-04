ЗСУ за добу відмінусували ще 1 270 окупантів та знищили 66 артсистем – Генштаб
Вівторок, 4 лютого 2025, 07:41
За минулу добу російські загарбницькі війська на війні в Україні втратили вбитими та пораненими 1 270 військових, загальні втрати окупантів вже становлять 842 930 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 842 930 (+1 270) осіб,
- танків ‒ 9 938 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 709 (+24) од,
- артилерійських систем – 22 655 (+66) од,
- РСЗВ – 1 269 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 003 (+92),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 921 (+123) од,
- спеціальної техніки ‒ 3733 (+2).