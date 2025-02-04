ЗСУ за добу відмінусували ще 1 270 окупантів та знищили 66 артсистем – Генштаб

За минулу добу російські загарбницькі війська на війні в Україні втратили вбитими та пораненими 1 270 військових, загальні втрати окупантів вже становлять 842 930 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:

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