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ЗСУ за добу відмінусували ще 1 270 окупантів та знищили 66 артсистем – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 лютого 2025, 07:41
ЗСУ за добу відмінусували ще 1 270 окупантів та знищили 66 артсистем – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу російські загарбницькі війська на війні в Україні втратили вбитими та пораненими 1 270 військових, загальні втрати окупантів вже становлять 842 930 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 842 930 (+1 270) осіб,
  • танків ‒ 9 938 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 709 (+24) од,
  • артилерійських систем – 22 655 (+66) од,
  • РСЗВ – 1 269 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 003 (+92),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 921 (+123) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3733 (+2).

Збройні силиросійсько-українська війна
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