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Шольц назвав егоїстичним бажання Трампа отримувати корисні копалини з України в обмін на зброю

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 лютого 2025, 07:50
Шольц назвав егоїстичним бажання Трампа отримувати корисні копалини з України в обмін на зброю
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц увечері в понеділок, 3 лютого, після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі розкритикував вимогу президента США Дональда Трампа до України поставити в США рідкоземельні метали в обмін на фінансову допомогу.

Джерело: DW

Пряма мова Шольца: "Ці ресурси країни нам слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".

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Деталі: За його словами, "було б дуже егоїстично і егоцентрично" використовувати отримані гроші зараз для фінансування підтримки оборони.

Шольц підкреслив, що в майбутньому Україні знадобиться сильна армія, а також фінансування відновлення країни. "Це великі завдання, якщо врахувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього", - зазначив канцлер Німеччини.

Що було раніше: Перед цим Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї. Трамп сказав, що в Україні є "дуже цінні рідкісноземельні метали", і США хочуть, аби їхні вкладення були певною мірою "гарантовані".

ШольцТрампУкраїна
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