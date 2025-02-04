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Китай вводить мита у відповідь на товари зі США і проведе розслідування щодо Google

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 4 лютого 2025, 08:40
Китай вводить мита у відповідь на товари зі США і проведе розслідування щодо Google
Фото: Getty Images

Міністерство торгівлі Китаю оголосило у вівторок, що запровадить тарифи у відповідь проти США на низку товарів, поновивши торговельну війну між двома найбільшими економіками світу. Нові тарифи Пекіна на експорт США почнуть діяти 10 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Додаткові 10-відсоткові мита Трампа на весь китайський імпорт до США набули чинності у вівторок. Китайський уряд заявив, що запровадить 15-відсоткові мита на вугілля та скраплений газ зі США, а також 10-відсоткові мита на сиру нафту, сільськогосподарську техніку, автомобілі великої вантажопідйомності.

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Крім того, Міністерство торгівлі Китаю та його митна адміністрація заявили, що вводять експортний контроль на вольфрам, телур, рутеній, молібден та товари, пов’язані з рутенієм, для "захисту інтересів національної безпеки".

Китай контролює більшу частину світових поставок рідкоземельних елементів, які є критично важливими для переходу на чисту енергію.

"Одностороннє підвищення тарифів США серйозно порушує правила Світової організації торгівлі. Воно не тільки не допомагає у вирішенні власних проблем, але і завдає шкоди нормальному економічному і торговельному співробітництву між Китаєм і США", –  йдеться у заяві китайської влади.

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Державне управління з регулювання ринку Китаю у вівторок також заявило, що проводить розслідування проти Google за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства. 

Хоча в заяві не було конкретно згадано жодних тарифів, вона з'явилася всього через кілька хвилин після того, як 10-відсоткові тарифи Трампа почали діяти.

Передісторія:

  • У понеділок Трамп в останню хвилину призупинив свою погрозу запровадити 25-відсоткові мита для Мексики та Канади, погодившись на 30-денну паузу в обмін на поступки на кордоні та боротьбі зі злочинністю з двома сусідніми країнами.
  • Але для Китаю такої відстрочки не було, і речник Білого дому сказав, що Трамп не розмовлятиме з президентом Китаю Сі Цзіньпіном пізніше цього тижня.
  • Канада і Мексика раніше пригрозили власними 25-відсотковими тарифами на американські товари у відповідь на дії Трампа.

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КитайСШАторгівля
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