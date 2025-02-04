Під піском на КамАЗі: прикордонники затримали 13 чоловіків на шляху до Угорщини

У селі Велика Паладь на Закарпатті прикордонники зупинили вантажівку, в якій під шаром піску ховалися 13 осіб, що планували нелегально потрапити в Угорщину.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Під вантажем (піском – ред.), в обладнаному "кунгу", доставлялися до державного кордону 13 чоловіків з дев’яти різних областей України: 3 – із Запорізької, 2 – з Львівської, 2 – з Київської, по одному з Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської, Кіровоградської, Волинської та Одеської областей".

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Деталі: За інформацією Державної прикордонної служби, всі ці чоловіки планували незаконно потрапити в Угорщину у схованці під шаром піску та сплатили "перевізнику" за таку послугу від 8 до 10 тисяч доларів.

Пізніше стало відомо, що таке переправлення є частиною великої схеми. Після низки обшуків правоохоронці вилучили кошти, 5 транспортних засобів, 3 прилади нічного бачення, 3 гвинтівки й 1 пістолет травматичної дії.

Трьом організаторам повідомили підозру в організації або сприянні нелегальній міграції. Хустський районний суд вже обрав одному з фігурантів кримінального провадження запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.