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Невеликий сніг і морозець чекають на українців у найближчі дні

Валентина РоманенкоВівторок, 4 лютого 2025, 12:42
Невеликий сніг і морозець чекають на українців у найближчі дні
фото Getty Images

У більшості областей України в ніч на середу прогнозується невеликий сніг, вдень у північно-східних, західних та Одеській областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 5 лютого на дорогах країни місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві в середу вночі місцями трохи сніжитиме, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

6 лютого місцями (вночі на Прикарпатті, вдень у південно-східній частині повсюдно) невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-17 м/с.

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Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-6° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столиці в четвер місцями невеликий сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Довідково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 5 лютого найвища температура вдень була 10,1° у 2002 р., найнижча вночі -26,0° у 1893 р.

погода
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