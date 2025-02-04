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Затримали юнаків, які намагались підірвати наряд поліції через фейковий виклик на 102

Валентина РоманенкоВівторок, 4 лютого 2025, 14:07
Затримали юнаків, які намагались підірвати наряд поліції через фейковий виклик на 102
фото СБУ

Правоохоронці запобігли спробі теракту у Чернівецькій області та затримали двох російських агентів.

Джерело: СБУ, Нацпол, Чернівецька обласна прокуратура

Деталі: За інформацію співробітників обласної поліції, двоє жителів Буковини, віком 17 та 18 років, на замовлення ворожого куратора погодилися вчинити теракт відносно правоохоронців – підірвати наряд поліцейських, що мав виїхати за хибним викликом.

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Для вчинення теракту 1 лютого фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі Вижницького району саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження.

Вибухівка була захована у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку знаходився мобільний телефон, який знімав вхід до споруди.

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За задумом російських спецслужб, готувалась класична пастка: покинута будівля, анонімний дзвінок на "102" із повідомленням про злочин і прибуття наряду поліції. Щойно камери зафіксували б правоохоронців у приміщенні — вибухівку мали активувати.

Зазначається, що завдяки скоординованим та злагодженим діям силовиків теракту вдалося запобігти, а виконавців – затримати.

 
фото прокуратури

За даними слідства, фігурантами є двоє місцевих наркодилерів, які потрапили у поле зору окупантів через тематичні Телеграм-канали.

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Також у помешканнях фігурантів виявлено компоненти для вибухівки.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Прокурор наполягатиме на триманні під вартою.

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