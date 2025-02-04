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У січні "Хочу найти" отримав рекордну кількість заявок від родичів зниклих військових РФ

Українська правдаВівторок, 4 лютого 2025, 15:27
У січні Хочу найти отримав рекордну кількість заявок від родичів зниклих військових РФ
Росіяни в українському таборі для військовополонених, фото: Getty Images

Кількість заявок від родин російських військових на пошук зниклих безвісти через український проєкт "Хочу найти" за січень сягнула рекордних 8 548, що на 22% більше, ніж у попередньому місяці.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

Дослівно: "Рекордна кількість запитів надійшла до проєкту "Хочу найти" в січні цього року. 8 548 заявок на пошук інформації про зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора було надіслано до проєкту".

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Деталі: Як заявили в Координаційному штабі, за час роботи проєкту родичі російських військових подали понад 60 тисяч заявок на пошук зниклих безвісти, особливо активно вони присилали заявки у січні, їх кількість стала рекордною за весь час існування проєкту. Число запитів стабільно зростає.

 
Інфографіка: Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Штаб повідомляє, що на січень 2025 року з усіх отриманих заявок підтверджено, що 1 790 військових РФ перебувають у полоні, з них 408 вже обміняли на українських захисників. Однак ці дані не відображають загальну кількість полонених, оскільки базуються лише на зверненнях у межах проєкту.

Довідково: "Хочу жить" – український державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. 

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Нагадаємо:

  • За перший рік роботи у рамках проєкту "Хочу жить" в український полон здалися понад 210 російських окупантів.
  • У березні 2023 року до єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жить" звернулись 9836 осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України.
  • Станом на травень 2024 року на проєкт "Хочу жить" надійшло понад 35 тисяч заявок – переважно від чинних російських військових, 260 осіб уже скористалися ним.

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