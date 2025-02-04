У січні "Хочу найти" отримав рекордну кількість заявок від родичів зниклих військових РФ
Кількість заявок від родин російських військових на пошук зниклих безвісти через український проєкт "Хочу найти" за січень сягнула рекордних 8 548, що на 22% більше, ніж у попередньому місяці.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Дослівно: "Рекордна кількість запитів надійшла до проєкту "Хочу найти" в січні цього року. 8 548 заявок на пошук інформації про зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора було надіслано до проєкту".
Деталі: Як заявили в Координаційному штабі, за час роботи проєкту родичі російських військових подали понад 60 тисяч заявок на пошук зниклих безвісти, особливо активно вони присилали заявки у січні, їх кількість стала рекордною за весь час існування проєкту. Число запитів стабільно зростає.
Штаб повідомляє, що на січень 2025 року з усіх отриманих заявок підтверджено, що 1 790 військових РФ перебувають у полоні, з них 408 вже обміняли на українських захисників. Однак ці дані не відображають загальну кількість полонених, оскільки базуються лише на зверненнях у межах проєкту.
Довідково: "Хочу жить" – український державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.
Нагадаємо:
- За перший рік роботи у рамках проєкту "Хочу жить" в український полон здалися понад 210 російських окупантів.
- У березні 2023 року до єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жить" звернулись 9836 осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України.
- Станом на травень 2024 року на проєкт "Хочу жить" надійшло понад 35 тисяч заявок – переважно від чинних російських військових, 260 осіб уже скористалися ним.