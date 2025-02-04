Дві третини німців за військову допомогу Україні – опитування

67% громадян Німеччини підтримують надання військової допомоги Україні, значна частина з них за посилення такої допомоги.

Джерело: результати опитування дослідницької групи Wahlen для ZDF frontal, передає "Європейська правда"

Деталі: Репрезентативне опитування показало, що 67% німців підтримують військову підтримку України з боку Німеччини.

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27% респондентів виступають за збільшення військової підтримки Києва з боку Німеччини. 40% вважають, що Німеччина повинна продовжувати підтримувати країну, на яку напала Росія, як вона це робила досі.

Ще 27% висловилися за скорочення поставок зброї Україні.

"Для мене примітно, що – якщо взяти разом тих, хто хоче продовжувати підтримувати Україну – нас 67%, що є явною більшістю", – пояснила експертка з питань безпеки Яна Пульєрін з Європейської ради з міжнародних відносин в інтерв'ю ZDF frontal.

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"Це означає, що втома від України, про яку іноді говорять політики, не відображається на населенні", – додала вона.

Підтримка є більшою на заході Німеччини, ніж на сході країни: на заході 70% людей виступають за постачання зброї – 28% за більшу підтримку, 42% за те, щоб допомога була такою ж, як і раніше.

На сході більшість (53%) підтримують військову підтримку України з боку Німеччини – 20% східних німців виступають за більшу підтримку, а 33% – за надання допомоги в тому ж обсязі, що й раніше.

Серед виборців "Зелених" особливо високий рівень схвалення збільшення поставок німецької зброї в Україну. 45% людей, які мають намір голосувати за партію, виступають за більшу підтримку. Лише прихильники "Альтернативи для Німеччини" (79%) та Альянсу Сари Вагенкнехт (52%) виступають за зменшення військової підтримки.

Як повідомлялося, серед поляків зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – за продовження допомоги виступають 49%.

Нагадаємо, більшість чеських громадян не висловлюють цікавість ситуацією в Україні, а майже 60% з них не схвалюють дій уряду Чехії з підтримки держави в захисті від повномасштабної російської агресії.