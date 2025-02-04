ВР ратифікувала угоду про оборону з Британією на $2,4 мільярда

Український парламент 4 лютого ухвалив закон, який ратифікує угоду між урядами Великої Британії та України щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей останньої.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Верховної Ради

Деталі: 4 лютого 245 народних депутатів підтримали ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України.

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Як відомо, за цією угодою передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

У липні міністри оборони України та Британії Рустем Умєров і Джон Гілі підписали рамкову угоду, яка передбачає надання кредиту на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб Києва.

Ця угода покликана забезпечити фінансову підтримку для посилення обороноздатності України, зокрема "закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО".

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А 16 січня Україна та Британія підписали історичну Угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

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