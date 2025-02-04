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Росія взяла у заручники двох працівників ЗАЕС – Зеленський

Валентина РоманенкоВівторок, 4 лютого 2025, 18:30
Росія взяла у заручники двох працівників ЗАЕС – Зеленський
ЗАЕС, ілюстративне фото Anadolu Agency via Getty Images

Росія взяла у заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону".

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Що передувало: Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року, відтоді окупанти періодично обстрілюють об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою. Також вони завезли туди свій персонал.

ЗАЕСполоненізаручникиРосія
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