Росія взяла у заручники двох працівників ЗАЕС – Зеленський

Росія взяла у заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону".

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Що передувало: Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року, відтоді окупанти періодично обстрілюють об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою. Також вони завезли туди свій персонал.