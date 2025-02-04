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Сійярто обурився побаченим під час візиту до Польщі

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 4 лютого 2025, 21:00
Сійярто обурився побаченим під час візиту до Польщі
фото: getty images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто з'їздив до Польщі, після чого висловив обурення тим, що там побачив.

Джерело: про це Сійярто написав у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Сійярто, який був у Польщі на неформальній зустрічі міністрів ЄС із питань торгівлі, стверджує, що в країні "відбуваються скандальні речі".

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"Опозиційних депутатів арештовують, у судах відбуваються політичні чистки, незаконно замінили прокурора і насильно захопили громадське телебачення", – перелічив він.

На думку глави угорського МЗС, якби таке чинив "консервативний, патріотичний уряд" (його критерії не уточнюються), то в Брюсселі відреагували б, "але зараз, коли це уряд, абсолютно лояльний до Брюсселя, ніхто не говорить поганого слова".

Це, як вважає Сійярто, пояснює все більшу популярність польської опозиції, зокрема ультраправої "Конфедерації", яка входить до однієї групи в Європарламенті з угорською "Фідес".

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Угорсько-польські відносини останнім часом погіршились після того, як Будапешт надав притулок депутату Польщі Марчину Романовському – на батьківщині йому інкримінують зловживання у розпорядженні коштами.

У грудні 2024 року, коли окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.

Деталі справи читайте у статті Втеча до Орбана.

ПольщаУгорщина
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