Росіяни атакували 13 громад Сумщини: загинула людина, двоє поранених

Протягом минулого дня росіяни здійснили 105 обстріли 13 громад Сумської області, загинула одна особа, ще двоє поранені.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська громади".

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Деталі: Найбільше вибухів – 36 – зафіксували у Великописарівській громаді.

У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів загинула одна цивільна особа, ще одна – отримала поранення. Також пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги.

Ще одна цивільна особа через російські обстріли отримала поранення в Есманьській громаді.

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Крім того, пізно ввечері 4 лютого ворожий безпілотник впав та здетонував на території приватного будинку у Роменській громаді., внаслідок чого пошкоджені будинки.