Трамп пригрозив Ірану знищенням, якщо його уб’ють
Середа, 5 лютого 2025, 08:26
Американський президент Дональд Трамп заявив, що залишив своїм радникам вказівки знищити Іран, якщо той вчинить замах на нього.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР
Деталі: Агентство зазначає, що Трамп підписав указ, який закликає уряд США чинити максимальний тиск на Тегеран.
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Пряма мова президента США: "Я залишив інструкції, якщо вони (Іран, – ред.) це зроблять (уб’ють Трампа, – ред.), вони будуть знищені, нічого не залишиться".
Деталі: Агентство зазначило, що федеральна влада роками відстежувала іранські погрози на адресу Трампа та інших посадовців адміністрації.
Передісторія:
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- Як відомо, Трамп хоче відновити свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб зупинити Тегеран від отримання ядерної зброї і звести до нуля експорт нафти.
- Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що політика колишнього американського президента Джо Байдена, яка не передбачала суворого дотримання санкцій на експорт нафти, послабила Вашингтон і підбадьорила Тегеран, дозволивши йому продавати нафту, накопичувати готівку і розширювати свої ядерні прагнення і вплив через озброєні ополчення.
- У вересні 2024 року співробітники американської розвідки попередили Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану. Тоді ж писали, що за фактом цих погроз триває розслідування, в межах якого були оголошені обвинувачення трьом людям.
- У листопаді 2024 ркоу газета WSJ писала, що Іран у жовтні нібито надав адміністрації колишнього американського президента Джо Байдена письмові запевнення, що не намагатиметься вбити Трампа.
- Трамп відомий жорсткою політикою щодо Ірану: він повернув санкції проти іранського режиму та розпорядився у 2020 році ліквідувати високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Сулеймані.