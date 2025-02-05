Трамп пригрозив Ірану знищенням, якщо його уб’ють

Американський президент Дональд Трамп заявив, що залишив своїм радникам вказівки знищити Іран, якщо той вчинить замах на нього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР

Деталі: Агентство зазначає, що Трамп підписав указ, який закликає уряд США чинити максимальний тиск на Тегеран.

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Пряма мова президента США: "Я залишив інструкції, якщо вони (Іран, – ред.) це зроблять (уб’ють Трампа, – ред.), вони будуть знищені, нічого не залишиться".

Деталі: Агентство зазначило, що федеральна влада роками відстежувала іранські погрози на адресу Трампа та інших посадовців адміністрації.

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