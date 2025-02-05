Глава МЗС Британії прибув до Києва   

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі і посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото з Telegram Залужного

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі прибув до Києва вранці 5 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост посла України у Великій Британії та колишній головнокомандувач українських ЗСУ Валерія Залужного у Telegram

Пряма мова Залужного: "Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Леммі на українській землі".

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Деталі: Посол додав, що в рамках візиту заплановані обговорення подальшої співпраці та спільних проєктів для посилення безпеки України.

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