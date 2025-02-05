Глава МЗС Британії прибув до Києва
Середа, 5 лютого 2025, 09:58
Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі прибув до Києва вранці 5 лютого.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост посла України у Великій Британії та колишній головнокомандувач українських ЗСУ Валерія Залужного у Telegram
Пряма мова Залужного: "Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Леммі на українській землі".
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Деталі: Посол додав, що в рамках візиту заплановані обговорення подальшої співпраці та спільних проєктів для посилення безпеки України.
Передісторія:
- 16 січня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
- Того дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
- Також стало відомо, що Британія обіцяє протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk.