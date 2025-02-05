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РФ атакувала дронами поліцейських під час евакуації постраждалих на Херсонщині

Українська правдаСереда, 5 лютого 2025, 11:55
РФ атакувала дронами поліцейських під час евакуації постраждалих на Херсонщині
Ілюстративне фото: Getty Images

У передмісті Херсона, в Антонівці, 5 лютого вранці під час чергової атаки російських безпілотників поранення отримали троє поліцейських, які евакуювали постраждалих.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "Під час евакуації постраждалих працівниками поліції ворог завдав повторного удару, атакувавши поліцейський автомобіль. Унаслідок цього троє правоохоронців отримали поранення".

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Деталі: За повідомленням прокуратури, росіяни 5 лютого вкотре атакували Антонівку на Херсонщині ударними БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали четверо цивільних – 48-річна жінка та троє чоловіків віком 47, 48 та 54 роки. Пізніше дрони завдали повторного удару по правоохоронцях, які рятували потерпілих.

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Херсонська областьполіціяобстріл
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