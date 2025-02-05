Співробітників USAID по всьому світу відправлять в адміністративну відпустку

Співробітники USAID по всьому світу будуть відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого. Винятком стане визначений персонал, який відповідальний за виконання "критично важливих для місії функцій", а також основне керівництво та спеціально визначені програми.

Джерело: "Європейська правда" посиланням на сайт USAID

Деталі: Як поінформували в агентстві, 7 лютого 2025 року, о 23.59 за східноєвропейським часом увесь найманий персонал USAID піде в адміністративну відпустку по всьому світу.

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Основний персонал, який, як очікується, продовжить роботу, буде поінформований керівництвом агентства до 15.00 четверга, 6 лютого.

Для персоналу USAID, який наразі працює за межами США, агентство, у координації з місіями та Державним департаментом, наразі готує план, відповідно до всіх застосовних вимог та законів, згідно з яким агентство організує та оплатить зворотний проїзд до США протягом 30 днів, а також забезпечить розірвання контрактів PSC та ISC, які не будуть визнані основними.

Агентство розглядатиме окремі винятки та продовження терміну повернення на підставі особистих або сімейних обставин, міркувань мобільності чи безпеки або з інших причин.

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Наприклад, агентство розглядатиме винятки на основі термінів шкільного семестру утриманців, особистих або сімейних медичних потреб, вагітності та інших причин.

Передісторія: