Українські десантники на Курщині захопили в полон понад 20 військових РФ

У Курській області РФ українські десантники разом з іншими підрозділами ЗСУ взяли в полон 21 російського військовослужбовця.

Джерело: Десантно-штурмові війська в Telegram

Дослівно: "Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки".

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Деталі: Українські військовослужбовці підкреслили, що всіх полонених оглянули медики та надали їм допомогу. Вони поповнять обмінний фонд.

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