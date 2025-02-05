Українські десантники на Курщині захопили в полон понад 20 військових РФ
Середа, 5 лютого 2025, 12:32
У Курській області РФ українські десантники разом з іншими підрозділами ЗСУ взяли в полон 21 російського військовослужбовця.
Джерело: Десантно-штурмові війська в Telegram
Дослівно: "Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки".
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Деталі: Українські військовослужбовці підкреслили, що всіх полонених оглянули медики та надали їм допомогу. Вони поповнять обмінний фонд.
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