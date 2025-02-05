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Українські десантники на Курщині захопили в полон понад 20 військових РФ

Українська правдаСереда, 5 лютого 2025, 12:32
Українські десантники на Курщині захопили в полон понад 20 військових РФ
Фото: Getty Images

У Курській області РФ українські десантники разом з іншими підрозділами ЗСУ взяли в полон 21 російського військовослужбовця.

Джерело: Десантно-штурмові війська в Telegram

Дослівно: "Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки".

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Деталі: Українські військовослужбовці підкреслили, що всіх полонених оглянули медики та надали їм допомогу. Вони поповнять обмінний фонд.

Нагадаємо:

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  • 17 серпня 2024 року бійці 22 ОМБр показали, як беруть у полон російських військових у Курський області РФ.
  • 26 серпня видання The Washington Post, вивчивши понад сто відеозаписів і фотографій, зроблених від початку Курської операції, підтвердило полон щонайменше 247 російських солдатів.
  • У січні українські військові на Курщині взяли в полон перших військових КНДР.

російсько-українська війнавійнаполонені
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