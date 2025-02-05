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Тищенко вперше з’явився на судове засідання у своїй справі в Дніпрі

Українська правдаСереда, 5 лютого 2025, 14:15
Тищенко вперше з’явився на судове засідання у своїй справі в Дніпрі
Фото: "Суспільне Дніпро"

У Дніпрі 5 лютого продовжився суд у справі нардепа Миколи Тищенка та ексбійця "Кракена" Дмитра Мазохи. Тищенко вперше особисто з’явився на засіданні.

Джерело: "Суспільне Дніпро"

Дослівно: "На суді також присутній ще один обвинувачений – експоліцейський Богдан Писаренко".

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Деталі: Як повідомили кореспонденти, 5 лютого суд має перейти до розгляду обвинувального акту. На підготовчому засіданні 27 січня було переобрано запобіжний захід для нардепа, йому призначили два місяці цілодобового домашнього арешту.

За інформацією "Суспільного", потерпілий Мазоха вимагає від Тищенка та колишнього поліцейського Писаренка 35 мільйонів гривень як компенсацію моральної шкоди. 

Ці кошти він планує передати на підтримку Сил оборони.

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Передісторія:

  • У Дніпрі 20 червня 2024 група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Мазоха посперечався.
  • Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
  • Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід Тищенку. За рішенням суду він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
  • Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва.
  • 12 листопада 2024 року Київський апеляційний суд продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
  • 23 грудня Тищенко, посилаючись на проблеми із серцем, не з'явився на судове засідання. Суд не продовжив запобіжний захід нардепу.
  • 8 січня Микола Тищенко з'явився на засіданні Верховної Ради.

судДніпроТищенко
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