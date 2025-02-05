Тищенко вперше з’явився на судове засідання у своїй справі в Дніпрі

У Дніпрі 5 лютого продовжився суд у справі нардепа Миколи Тищенка та ексбійця "Кракена" Дмитра Мазохи. Тищенко вперше особисто з’явився на засіданні.

Джерело: "Суспільне Дніпро"

Дослівно: "На суді також присутній ще один обвинувачений – експоліцейський Богдан Писаренко".

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Деталі: Як повідомили кореспонденти, 5 лютого суд має перейти до розгляду обвинувального акту. На підготовчому засіданні 27 січня було переобрано запобіжний захід для нардепа, йому призначили два місяці цілодобового домашнього арешту.

За інформацією "Суспільного", потерпілий Мазоха вимагає від Тищенка та колишнього поліцейського Писаренка 35 мільйонів гривень як компенсацію моральної шкоди.

Ці кошти він планує передати на підтримку Сил оборони.

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