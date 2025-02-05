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У 2025 році російські ДРГ двічі намагалися перетнути кордон України – ДПСУ

Валентина РоманенкоСереда, 5 лютого 2025, 14:22
У 2025 році російські ДРГ двічі намагалися перетнути кордон України – ДПСУ
Андрій Демченко. фото Дмитра Сливного, ДПСУ

Від початку 2025 року прикордонники запобігли двом спробам російських диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію України.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко під час брифінгу в "Укрінформі" 5 лютого

Пряма мова: "На даних момент ці випадки (спроби ДРГ зайти на територію України - ред.) фіксувалися у Сумській та Харківській областях. На Чернігівщині таких спроб цього року не спостерігалося, але загроза там залишається. Фактично щодо цього року я можу говорити про дві спроби, які відзначалися по лінії кордону з Росією на тих відтинках, де несуть службу прикордонники".

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Деталі: За словами Демченка, наразі активність ворожих ДРГ не є такою високою, як була на початку повномасштабного вторгнення, а також упродовж 2023-2024 років, проте ворог не полишає спроб перетнути кордон.

диверсантиПрикордонна службавійна
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