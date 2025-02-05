Розвідка Британії: Для РФ січень став другим найгіршим місяцем втрат після грудня 2024 року
Британська розвідка повідомила, що січень 2025 року став другим за рівнем втрат серед особового складу російської армії після грудня. Зазначається, що окупанти щодня втрачають понад 1000 військових.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 5 лютого
Деталі: Розвідка Британії за цифрами, які наводить Генштаб ЗСУ, констатувала, що січень 2025 року став для росіян другим найгіршим місяцем втрат особового складу (48 240 вбитими і пораненими), майже зрівнявшись з рекордними показниками грудня 2024 року (48 640 вбитими і пораненими).
В середньому за день росіяни втрачали 1556 осіб, якщо рахувати за статистикою, наведеною Генштабом ЗСУ (у грудні – 1570).
На цей час втрати російських військових від початку року ймовірно перевищили 50 тисяч осіб, а від початку повномасштабної війни – 837 тисяч.
"Середні втрати росіян у лютому 2025 року ймовірно і далі складатимуть понад 1000 осіб на день, відображаючи високі темпи операцій і наступальних дій РФ", – зазначають в огляді.
Що передувало:
- В одному з попередніх оглядів британська розвідка проаналізувала практику використання Росією "каліч-полків".
- Тим часом норвезькі спецслужби попереджають про можливі російські диверсії в 2025 році.