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Розвідка Британії: Для РФ січень став другим найгіршим місяцем втрат після грудня 2024 року

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 5 лютого 2025, 16:01
Розвідка Британії: Для РФ січень став другим найгіршим місяцем втрат після грудня 2024 року
Ілюстративне фото: Getty Images

Британська розвідка повідомила, що січень 2025 року став другим за рівнем втрат серед особового складу російської армії після грудня. Зазначається, що окупанти щодня втрачають понад 1000 військових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 5 лютого

Деталі: Розвідка Британії за цифрами, які наводить Генштаб ЗСУ, констатувала, що січень 2025 року став для росіян другим найгіршим місяцем втрат особового складу (48 240 вбитими і пораненими), майже зрівнявшись з рекордними показниками грудня 2024 року (48 640 вбитими і пораненими).

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В середньому за день росіяни втрачали 1556 осіб, якщо рахувати за статистикою, наведеною Генштабом ЗСУ (у грудні – 1570).

На цей час втрати російських військових від початку року ймовірно перевищили 50 тисяч осіб, а від початку повномасштабної війни – 837 тисяч.

"Середні втрати росіян у лютому 2025 року ймовірно і далі складатимуть понад 1000 осіб на день, відображаючи високі темпи операцій і наступальних дій РФ", – зазначають в огляді.  

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Що передувало:

розвідкаВелика БританіяРосія
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