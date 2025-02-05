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Норвезькі F-35 перехопили російські бомбардувальники біля повітряного простору НАТО на Крайній Півночі

Іванна Костіна, Анастасія ПроцСереда, 5 лютого 2025, 16:48
Норвезькі F-35 перехопили російські бомбардувальники біля повітряного простору НАТО на Крайній Півночі
фото ВПС Норвегії

4 лютого два винищувачі F-35 Королівських ВПС Норвегії піднялися на перехоплення після того, як російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі Су-27 були зафіксовані поблизу повітряного простору НАТО на Крайній Півночі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Повітряного командування НАТО

Деталі: Норвезькі пілоти F-35 швидко виявили і ідентифікували російські літаки, тримаючись на безпечній відстані, що дало їм змогу уважно стежити за їхнім пересуванням. Передові можливості F-35 дозволили їм зібрати важливу інформацію і гарантувати, що російські літаки не порушать повітряний простір НАТО.

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"Наша місія швидкого реагування на Крайній Півночі важлива для нашої національної оборони і колективної безпеки НАТО.

Здатність до швидкого реагування забезпечує безпеку нашого повітряного простору і підкреслює силу наших союзницьких сил у підтриманні миру і стабільності", – заявив генерал-майор Ойвінд Ганнеруд, головнокомандувач ВПС Норвегії.

У Повітряному командуванні Альянсу зазначають, що такі перехоплення підкреслюють важливість місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

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Здатність виявляти, перехоплювати і відстежувати потенційні загрози має вирішальне значення для підтримання регіональної безпеки і стабільності. Це передбачає постійну присутність і готовність винищувачів, які можуть бути підняті в повітря для реагування на потенційну втрату зв'язку, порушення повітряного простору або діяльність, яка не відповідає міжнародному авіаційному праву.

Патрулювання повітряного простору НАТО – це місія колективної оборони мирного часу, спрямована на забезпечення цілісності і безпеки повітряного простору Альянсу.

На Крайній Півночі і в Арктиці ця місія набуває особливого значення через унікальні географічні і геополітичні характеристики регіону.

"Поєднання військових інтересів, технологічного прогресу і кліматичних змін вказує на те, що Крайня Північ стає дедалі більш конкурентним регіоном, а мінливе середовище безпеки вимагатиме ретельної навігації.

НАТО продовжує готувати Альянс до викликів сьогодення і майбутнього задля розвитку і збереження вирішальної військової переваги НАТО, в тому числі в Арктичному регіоні", – йдеться у повідомленні.

Що передувало:

  • 17 грудня стало відомо, що Нідерланди, Фінляндія та Швеція піднімали у повітря свої винищувачі після фіксації російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 у супроводі винищувачів Су-27 над Балтійським морем.
  • Винищувачі НАТО, які виконують місії повітряного патрулювання в країнах Балтії, впродовж 19-26 січня здійснили п'ять вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушують правила повітряного руху.

НорвегіяНАТОРосія
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