На сайті ЦВК відновили доступ до інформації про результати виборів – "ЧЕСНО"

На сайті Центральної виборчої комісії у січні 2025 року відновили доступ до інформації про вибори, яка з початку повномасштабного вторгнення була закрита з міркувань безпеки.

Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"

Деталі: Зокрема, йдеться про інформацію про обраних депутатів, склади виборчих комісій, президентів України за різні роки і результати місцевих виборів.

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Повідомляється, що до відновлення дані про балотування можна було переглянути лише у разі їх архівування. Крім того, не всі сторінки зберігали у Web-архіві.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що наразі доступ до вебсайту ЦВК відновили в повному обсязі.

На початку повномасштабного вторгнення голова ЦВК закрила доступ до Державного реєстру виборців аби убезпечити персональні дані виборців. Наразі відновлення роботи Державного реєстру виборців проходить в кілька етапів. Вже працює система періодичного поновлення даних про виборців.

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Пряма мова Дубовика: "ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців – впорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. Коли ми отримаємо дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу".