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ВАКС передав державі активи ексохоронця Януковича

Валентина РоманенкоСереда, 5 лютого 2025, 18:35
ВАКС передав державі активи ексохоронця Януковича
ілюстрація Мін'юсту

Вищий антикорупційний суд 5 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції до В’ячеслава Заневського про застосування стягнення активів у дохід держави.

Джерело: Мін’юст у соцмережах

Деталі: У дохід держави стягнуто такі активи Заневського: 100 % статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 000 грн.

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Заневський В'ячеслав Євгенович – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", яким здійснюється управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

Після початку повномасштабного вторгнення Заневський організував охорону при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Окрім того, Заневський безпосередньо допомагав російській армії шукати військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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Зазначається, що вказане судове рішення може бути оскаржено у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства.

ЯнуковичМін'юстсанкції
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