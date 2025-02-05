ВАКС передав державі активи ексохоронця Януковича
Вищий антикорупційний суд 5 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції до В’ячеслава Заневського про застосування стягнення активів у дохід держави.
Джерело: Мін’юст у соцмережах
Деталі: У дохід держави стягнуто такі активи Заневського: 100 % статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 000 грн.
Заневський В'ячеслав Євгенович – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", яким здійснюється управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.
Після початку повномасштабного вторгнення Заневський організував охорону при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.
Окрім того, Заневський безпосередньо допомагав російській армії шукати військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Зазначається, що вказане судове рішення може бути оскаржено у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства.