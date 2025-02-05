Італія про скандальне полювання сина Трампа в заповіднику: Мав відповідний дозвіл

На тлі хвилі обурення щодо полювання Дональда Трампа-молодшого на качок у заповідній зоні італійська влада заявила, що той мав на це відповідний дозвіл.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Corriere del Veneto

Деталі: Член міської ради Венеції з питань полювання та рибальства Крістіано Кораццарі заявив, що Трампу-молодшому "видали дозвіл" на полювання у Венеційській лагуні.

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За його словами, нібито ще в листопаді 2024 року, коли сина президента США разом із шістьома іншими іноземцями запросили на полювання до Венеції, було зареєстровано запит на отримання дозволу.

Процедура, яка передбачає надання низки документів – від дозволу на мисливську діяльність на батьківщині до італійського перекладу страхового поліса – "була дотримана", ідеться в матеріалі.

Напередодні в Італії викликало резонанс відео за участю сина президента США: місцеві політики та зоозахисники заявили, що він, ймовірно, застрелив руду качку, яка перебуває під охороною.

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Влада Венеції звернулась до поліції з проханням розслідувати цю справу: "Було зроблено офіційний запит з цього приводу, а сьогодні вранці було надіслано ноту з проханням розібратися в цій справі".

Уряд Італії наразі не коментував ситуацію, хоча міністр навколишнього середовища Джілберто Пічетто Фратін сказав, що "нічого про це не знає" і очікує звіту.

Нагадаємо, недавно Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію – острів, статус якого вкотре став предметом суперечок між Вашингтоном і Копенгагеном. Трамп прокоментував поїздку сина на Гренландію новими заявами, що хоче приєднати острів.