У Франції не змогли оголосити прем'єру вотум недовіри

Національній асамблеї Франції забракло голосів, щоб оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Подана крайніми лівими з "Нескореної Франції" пропозиція про вотум недовіри уряду через ухвалений бюджет на 2025 рік зібрала тільки 128 голосів за мінімально необхідних 288.

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Результат голосування був очікуваний, оскільки напередодні Соціалістична партія та ультраправе "Національне обʼєднання" заявили, що не підтримають вотум недовіри.

До кінця дня Національна асамблея має також розглянути другий вотум недовіри від "Нескореної Франції", поданий через ухвалення в обхід парламенту законопроєкту про бюджет соціального забезпечення.

На такий крок Байру пішов після того, як компромісний текст бюджету на 2025 рік не здобував підтримки в залі.

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Якщо голосування за вотум недовіри французькому уряду проваляться, бюджетне законодавство вважатиметься остаточно ухваленим Нацасамблеєю та піде на розгляд Сенату вже завтра, 6 лютого.

Нездатність Франції узгодити бюджет на 2025 рік на тлі зміни уряду відлякала інвесторів і підірвала довіру бізнесу та населення.

Попередник Байру на посаді Мішель Барньє не зміг пережити вотуму недовіри та пішов у відставку, пропрацювавши рекордно короткий термін на посаді премʼєр-міністра Франції.