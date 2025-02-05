Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У Франції не змогли оголосити прем'єру вотум недовіри

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 5 лютого 2025, 19:43
У Франції не змогли оголосити прем'єру вотум недовіри
фото: Getty Images

Національній асамблеї Франції забракло голосів, щоб оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Подана крайніми лівими з "Нескореної Франції" пропозиція про вотум недовіри уряду через ухвалений бюджет на 2025 рік зібрала тільки 128 голосів за мінімально необхідних 288.

Реклама:

Результат голосування був очікуваний, оскільки напередодні Соціалістична партія та ультраправе "Національне обʼєднання" заявили, що не підтримають вотум недовіри.

До кінця дня Національна асамблея має також розглянути другий вотум недовіри від "Нескореної Франції", поданий через ухвалення в обхід парламенту законопроєкту про бюджет соціального забезпечення.

На такий крок Байру пішов після того, як компромісний текст бюджету на 2025 рік не здобував підтримки в залі.

РЕКЛАМА:

Якщо голосування за вотум недовіри французькому уряду проваляться, бюджетне законодавство вважатиметься остаточно ухваленим Нацасамблеєю та піде на розгляд Сенату вже завтра, 6 лютого.

Нездатність Франції узгодити бюджет на 2025 рік на тлі зміни уряду відлякала інвесторів і підірвала довіру бізнесу та населення.

Попередник Байру на посаді Мішель Барньє не зміг пережити вотуму недовіри та пішов у відставку, пропрацювавши рекордно короткий термін на посаді премʼєр-міністра Франції.

Франціяпрем'єр
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Bloomberg: Мирний план Трампа можуть представити вже наступного тижня
ЗМІ: На наступному "Рамштайні" в лютому головуватимуть не США
фото, доповненоУкраїна повернула з російського полону 150 захисників
Вибух прогримів біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: ЗМІ повідомляють про жертву
Пентагон розробляє плани і визначає час виведення всіх американських військ із Сирії – ЗМІ
СБУ з'ясувала обставини вибуху в ТЦК Рівного: росіяни дистанційно підірвали свого терориста
Усі новини...
Франція
Експрем’єр Франції очолив парламентську групу дружби з Україною
У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
Прем'єр Франції назвав Маска загрозою для демократії
Останні новини
20:08
фотоВнаслідок російського авіаудару по Дружківці загинули двоє людей
20:03
Як між пацієнтами лікарень поширюються стійкі до антибіотиків бактерії? Вчені мають припущення
19:43
У Франції не змогли оголосити прем'єру вотум недовіри
19:39
"еКонсул" та "еНотаріат": Федоров розповів про майбутні сервіси та послуги в "Дії"
19:38
Чмут, Грищук, Сененко: МОН затвердило склад наглядової ради Київського авіаційного інституту
19:32
У поліції застерегли шукачів "легких грошей": Спецслужби РФ не платять за теракти, а виконавців ліквідують
19:15
Доходи бюджету РФ від продажу нафти в січні впали до річного мінімуму
19:14
фотоВійська РФ атакували Одещину ракетою, є загиблий
19:00
відео"Вдома!": Коордштаб і Зеленський показали зустріч оборонців із російського полону
19:00
Bloomberg: Мирний план Трампа можуть представити вже наступного тижня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: