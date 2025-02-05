Внаслідок російського авіаудару по Дружківці загинули двоє людей

У ніч на 5 лютого Росія завдала авіаційного удару по Дружківці Донецької області, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок і загинули дві людини.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Деталі: Вранці ДСНС повідомила про загибель однієї людини і поранення ще двох. Але протягом дня під час розбору завалів будинку рятувальники виявили фрагменти ще одного тіла.

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фото: ДСНС

Також ударом були пошкоджені 7 житлових будинків, магазин і кілька транспортних засобів.

Від влучання на території місцевого підприємства спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

Наразі роботи з розбору завалів завершені, загалом прибрано 12 тонн будівельних конструкцій.