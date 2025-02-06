Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Німецькі активісти подали до суду на соцмережу X за перешкоджання моніторингу дезінформації

Іван Д'яконовЧетвер, 6 лютого 2025, 04:25
Німецькі активісти подали до суду на соцмережу X за перешкоджання моніторингу дезінформації
Фото: Getty Images

Німецькі активісти подали позов до берлінського суду на соціальну медіаплатформу X (колишній Twitter) через відмову надавати доступ до інформації, яка необхідна для моніторингу дезінформації напередодні виборів у Німеччині, що відбудуться 23 лютого.

Джерело: Reuters

Деталі: Позов до суду подали дві організації – Товариство за громадянські права (GFF) та Democracy Reporting International. Вони стверджують, що платформа X не надає систематичного доступу до ключових даних, таких як охоплення постів та кількість отриманих лайків і репостів.

Реклама:

"Інші платформи надали нам доступ для відстеження публічних дебатів на їхніх платформах, але X відмовився це зробити", – сказав Майкл Майєр-Ресенде з DRI.

Активісти наполягають, що мають право на отримання цієї інформації відповідно до Закону про цифрові послуги Європейського Союзу (DSA), який зобов’язує великі платформи забезпечувати прозорість і відповідальність у поширенні контенту, особливо під час виборчих кампаній.

Дослівно: "У Європі триває посилений моніторинг потенційної дезінформації або впливу на виборчі процеси. Після скандалу з анульованими президентськими виборами в Румунії, де проросійський кандидат здобув перемогу в першому турі через кампанію в соціальних мережах, контроль за платформами значно посилився.

РЕКЛАМА:

Особливу увагу в Німеччині приділяють платформі X, оскільки значна частина німецьких урядовців та політичних діячів продовжує її використовувати, попри те, що багато організацій останнім часом покинули цю платформу. Ситуація загострилася після публічної підтримки Маском німецьких ультраправих".

Деталі: "Платформи все частіше стають зброєю проти демократичних виборів", – зазначила представниця GFF Сімона Руф. "Платформи все частіше використовуються як зброя проти демократичних виборів", – додала Руф.

З моменту придбання Twitter Маск закрив більшість шляхів доступу, за якими дослідники раніше могли відстежувати поширення інформації на платформі, перетворивши цей доступ на платну послугу.

Передісторія: 

  • Американський мільярдер Ілон Маск, який приєднається до адміністрації президента США Дональда Трампа, втрутився у виборчу кампанію в Німеччині, назвавши ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН), відому проросійськими та антиукраїнськими поглядами, рятівником країни.
  • Опитування засвідчило, що більшість німців вважають, що підтримка Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" позитивно вплинула на позиції партії перед достроковими виборами 23 лютого.

НімеччинавибориМаск
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Німецькі активісти подали до суду на соцмережу X за перешкоджання моніторингу дезінформації
Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях
Росіяни вдарили безпілотником по одному з найбільших ринків у Харкові
Україна ввела санкції проти тіньового флоту РФ і викрадачів української культури
ЄС готує відповідь на мита Трампа: під ударом американські техногіганти
Bloomberg: Мирний план Трампа можуть представити вже наступного тижня
Усі новини...
Німеччина
ЗМІ: верхівка партії Шольца просила його не йти у канцлери, але він наполіг
Глава Rheinmetall: наші заводи захищені, але ППО не мають
Дві третини німців за військову допомогу Україні – опитування
Останні новини
04:49
Аудит показав проблеми з військовою мобільністю в ЄС
04:25
Німецькі активісти подали до суду на соцмережу X за перешкоджання моніторингу дезінформації
03:19
На Донеччині залишаються понад 300 тисяч цивільних – ОВА
02:43
відеоБпЛА атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає "Шахеди" по Україні
02:07
Росіяни намагаються закріпитися на правому березі річки Оскіл на Харківщині – DeepState
01:23
Росіяни завдали чергового удару дроном по Харкову
01:08
Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях
00:59
Легендарний іспанський велогонщик зник безвісти
00:17
Мін’юст: Реєстр збитків від агресії РФ може запрацювати "на повну" до кінця року
23:46
З якими проблемами зіштовхується молодь, яка повертається з окупації: історії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: