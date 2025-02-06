Німецькі активісти подали до суду на соцмережу X за перешкоджання моніторингу дезінформації

Німецькі активісти подали позов до берлінського суду на соціальну медіаплатформу X (колишній Twitter) через відмову надавати доступ до інформації, яка необхідна для моніторингу дезінформації напередодні виборів у Німеччині, що відбудуться 23 лютого.

Джерело: Reuters

Деталі: Позов до суду подали дві організації – Товариство за громадянські права (GFF) та Democracy Reporting International. Вони стверджують, що платформа X не надає систематичного доступу до ключових даних, таких як охоплення постів та кількість отриманих лайків і репостів.

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"Інші платформи надали нам доступ для відстеження публічних дебатів на їхніх платформах, але X відмовився це зробити", – сказав Майкл Майєр-Ресенде з DRI.

Активісти наполягають, що мають право на отримання цієї інформації відповідно до Закону про цифрові послуги Європейського Союзу (DSA), який зобов’язує великі платформи забезпечувати прозорість і відповідальність у поширенні контенту, особливо під час виборчих кампаній.

Дослівно: "У Європі триває посилений моніторинг потенційної дезінформації або впливу на виборчі процеси. Після скандалу з анульованими президентськими виборами в Румунії, де проросійський кандидат здобув перемогу в першому турі через кампанію в соціальних мережах, контроль за платформами значно посилився.

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Особливу увагу в Німеччині приділяють платформі X, оскільки значна частина німецьких урядовців та політичних діячів продовжує її використовувати, попри те, що багато організацій останнім часом покинули цю платформу. Ситуація загострилася після публічної підтримки Маском німецьких ультраправих".

Деталі: "Платформи все частіше стають зброєю проти демократичних виборів", – зазначила представниця GFF Сімона Руф. "Платформи все частіше використовуються як зброя проти демократичних виборів", – додала Руф.

З моменту придбання Twitter Маск закрив більшість шляхів доступу, за якими дослідники раніше могли відстежувати поширення інформації на платформі, перетворивши цей доступ на платну послугу.

Передісторія: