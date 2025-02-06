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ЄС розслідує роль росіян у закупівлі софту для секретної прикордонної системи – FT

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 6 лютого 2025, 09:38
ЄС розслідує роль росіян у закупівлі софту для секретної прикордонної системи – FT
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейські прокурори вивчають, як московський офіс французької ІТ-групи Atos у 2021 році закуповував програмне забезпечення для надсекретного проєкту EES. Ця система має збирати та зберігати біометричні дані всіх відвідувачів ЄС, які не є його громадянами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, французька ІТ-група Atos за допомогою співробітників у Росії закуповувала програмне забезпечення у 2021 році для надсекретного проєкту EES, метою якого є збір та зберігання біометричних даних про всіх відвідувачів Євросоюзу, які не є громадянами ЄС.

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Розкриття факту причетності російських співробітників підняло значні питання безпеки щодо амбітної реконструкції прикордонної інфраструктури ЄС. Запуск EES нині залишається невизначеним після того, як ЄС скасував кілька запланованих дат через технічні проблеми. 

Документи свідчать про те, що філія Atos у Москві працювала за ліцензією, яка надавала російській службі безпеки ФСБ доступ до її роботи в країні. 

Чотири людини, обізнані з перебігом подій, заявили, що співробітники московського офісу брали безпосередню участь у закупівлі програмного забезпечення для прикордонної системи EES.

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Прокуратура ЄС (EPPO) розслідує участь російського підрозділу Atos у прикордонному проєкті, за словами двох джерел.EPPO заявила, що не коментує справи і не підтверджує публічно розслідування, які проводить. На сьогодні жодних звинувачень не було висунуто. 

Так звана система в'їзду/виїзду ЄС (EES) буде збирати дані про пересування кожного іноземного мандрівника, який в'їжджає або виїжджає з блоку, реєструючи біометричні та персональні дані, а також їхній візовий статус.

OLAF, наглядовий орган ЄС з питань боротьби з шахрайством, минулого року розслідував звинувачення щодо причетності Atos Russia, про що раніше не повідомлялося. За словами однієї особи, яка безпосередньо знайома з ходом розслідування, було встановлено, що заходи для вирішення "питань безпеки", вжиті агентством EU-Lisa, яке впроваджує EEAS, були недостатніми. 

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі з 10 листопада, але через заперечення низки держав-членів її відклали.

Раніше в Єврокомісії також заявили, що до весни 2025 року у ЄС планують також ввести в дію систему ETIAS, що призведе до обов’язку подорожувальників з безвізових країн платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.

ЄСРосія
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