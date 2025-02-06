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ДБР: Посадовці розікрали понад 100 млн грн на закупівлі дров для ЗСУ

Ірина БалачукЧетвер, 6 лютого 2025, 10:48
ДБР: Посадовці розікрали понад 100 млн грн на закупівлі дров для ЗСУ
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило організовану групу, яка вкрала понад 101 млн грн під час закупівель дров для військових.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам. Зловмисники заволоділи понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ".

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Деталі: Повідомляється, що схему організував колишній очільник КЕВ м. Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадовців підрозділу, який дислокувався в Дніпрі, експрацівника КЕВ та приватного підприємця. 

 
Фото ДБР

Зловмисники купували дрова для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

"Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці", – йдеться в повідомленні. 

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фото ДБР

ДБР встановило 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

П’ятьом учасникам організованої групи оголосили підозри у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України).

Зловмисникам загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

ДБРЗбройні силидержзакупівлі
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