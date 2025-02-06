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У Трампа відреагували на ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 6 лютого 2025, 13:12
У Трампа відреагували на ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю
Кіт Келлог, фото Getty Images

Спеціальний представник 47-го президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відкинув можливість того, аби Україна знову набула статусу ядерної держави.

Джерело: Келлог в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда"

Деталі: Президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти. Наприклад, ядерна зброя. 

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Келлог дав зрозуміти, що шанси такого сценарію нереалістичні.

"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим", – сказав Келлог, додавши: "Давайте будемо чесними… цього не станеться".

В інтерв'ю, яке коментував Келлог, президент Зеленський сказав: якщо Україну не беруть у НАТО, то їй потрібно надати ядерну зброю як засіб стримування Росії.

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Але Келлог наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід.

"Пам'ятаєте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", – зазначив Келлог.

Передісторія:

ядерна зброяСШАЗеленськийНАТО
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