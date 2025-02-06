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У Харкові затримали жінку, яка заклала вибухівку біля будинку ветерана ЗСУ

Анастасія ПроцЧетвер, 6 лютого 2025, 13:09
У Харкові затримали жінку, яка заклала вибухівку біля будинку ветерана ЗСУ
фото: СБУ

У Харкові СБУ та Нацполіція затримали 38-річну жінку, яка наприкінці січня цього року, за вказівкою російських спецслужб, заклала вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ, внаслідок чого він зазнав поранення.

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові агентку спецслужб РФ, яка вчинила теракт у місті наприкінці січня цього року.

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Тоді фігурантка допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ".

Деталі: За даними слідства, харків’янку завербували російські спецслужби після її антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах. Ворог передав їй координати схрону, де вона забрала саморобний вибуховий пристрій.

Діючи за вказівками кураторів, жінка заклала вибухівку в закопану автомобільну шину неподалік будинку ветерана ЗСУ. Крім того, навпроти подвір’я агентка встановила мобільний телефон у картонній коробці з вирізом для камери, замаскувавши його корою дерев та опалим листям.

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фото: СБУ

Куратори мали віддалений доступ до цього пристрою, що дозволило їм відстежити момент виходу ветерана з дому та дистанційно активувати вибухівку. Внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення та був госпіталізований.

 
фото: СБУ

Зловмисниця намагалася конспіруватися: використовувала перуки, а після теракту знищила свій одяг. Однак це їй не допомогло – співробітники СБУ затримали її у квартирі. Під час обшуку вилучено мобільний телефон із перепискою з російським куратором.

 
фото: СБУ

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Вона перебуває під вартою без права внесення застави й може отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУпрокуратураХарків
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